Brescia: Festa dell'Opera

La Festa dell’Opera di Brescia è il grande evento che ogni anno offre una 24 ore non-stop sulle note delle più celebri melodie della tradizione operistica, trasformando la città per un giorno intero in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Dall’alba alla mezzanotte, in oltre 50 luoghi cittadini, saranno più di 70 gli eventi in programma che quest’anno avranno come fil rouge il tema “Re/Regine. Potere/Passione”.

L’Opera esce dal Teatro per andare incontro a un nuovo pubblico nei luoghi di vita quotidiana come le fabbriche, le case private, i luoghi del disagio sociale, gli spazi aperti della città.

Oltre alle arie indimenticabili, nuovi e affascinanti esperimenti musicali si generano dall’incontro tra opera e musica contemporanea, jazz, elettronica e pop. Un progetto davvero unico, ideato e realizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia.