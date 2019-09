Brescia: "Dio nostra madre - volti di misericordia"

Il Centro Mater Divinae Gratiae, Casa di Spiritualità animata dalle Suore Dorotee di Cemmo, inaugura il nuovo anno apostolico con l’elaborazione teatrale a cura dell’Associazione culturale GardArt dal titolo"Dio nostra madre - volti di misericordia". In questo spettacolo la misericordia è un prisma dalle molteplici sfaccettature in un percorso che approda alla riflessione personale.

Il pomeriggio inaugurale sarà domenica 29 settembre 2019, alle ore 17.30, in via Sant’Emiliano 30 a Brescia. Nell’occasione verranno presentate brevemente le varie attività in programma nell’anno pastorale che si apre. L’ingresso è libero.