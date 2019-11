Brescia: spettacolo decadenze

Il giorno 23 novembre la compagnia Scimmie Nude di Milano arriverà a Brescia con la nuova produzione “Decadenze” di Steven Berkoff. Lo spettacolo ha debuttato a maggio a Milano allo Spazio Scimmie Nude con un eccellente risultato di critica e pubblico. In scena Andrea Magnelli e l’attrice bresciana Claudia Franceschetti; la regia è di Gaddo Bagnoli. Lo spettacolo è inserito nella stagione 2019/2020 del Piccolo Teatro Libero. A coronamento dei dieci anni di drammaturgie originali, Scimmie Nude torna ad affidare ad un testo già esistente il proprio studio teatrale, incentrato sull’Uomo e sul suo comportamento, attraverso l'indagine di reattività animale e rapporti reciproci con l’ambiente esterno.

Figli della Biomeccanica di Mejerchol’d, del teatro fisico di Grotowski e della pratica d’uso dei centri di Gurdjieff, Scimmie Nude, il cui nome stesso è un omaggio all’opera scientifica del filosofo William James, elegge a proprio principale ispiratore Antonin Artaud e il suo “Teatro della Crudeltà”. Così era forse scritto da sempre quest'ideale incontro col drammaturgo londinese, artista politico, iconoclasta e radicale oppositore delle istituzioni, a sua volta ammaliato da Artaud oltre che da Brecht e dal Living Theatre. “Decadenze” è stato scritto nel 1981 per una coppia di attori/performer, ciascuno impegnato in un doppio ruolo. Si propone come una caustica attualissima riflessione sulle dinamiche di potere nella scalata sociale e sulle diaboliche macchinazioni messe in atto anche solo per non scivolare al gradino immediatamente sottostante di questo altare innalzato al dio denaro. Ecco perché, nella messa in scena del regista Gaddo Bagnoli, fra paillette e lustrini dal ridondante gusto barocco, l'azione ruota invece attorno ad una essenziale piramide a gradoni.

Simbolico ziqqurat di feroci pratiche sociali, è attorno a questo che si muovono, nei loro personaggi sempre grotteschi e spietati, Claudia Franceschetti e Andrea Magnelli, premiati, nel 2013, insieme a Marco Olivieri, alla Fêtes Internationales du Theatre (Canada) per “Pauraedesiderio”, ritenuto Miglior Spettacolo dal pubblico. Cifra di non secondaria importanza, poi, per la compagnia Scimmie Nude, è la sperimentazione e riflessione sulle possibilità vibratorie, sonore e musicali delle parole di un testo, al punto da essere affiancate e talvolta sostituite al senso psicologico delle battute stesse. In “Decadenze” tutto questo si traduce in un minuzioso lavoro di trascrizione sonora ad opera del musicista jazzista Sebastiano Bon. L'intento è quello di restituire la punteggiatura e la scansione sincopata delle forme grammaticali di Berkoff attraverso musiche originali e un approccio sonoro al testo dalle cesure rap e jazz. Per il suo linguaggio spesso gergale e a tratti osceno, se ne vieta la visione a un pubblico di età inferiore ai 14 anni.

Spettacolo vietato ai minori di 14 anni per il linguaggio spesso gergale ed a tratti osceno. Durata: 85 minuti senza intervallo Lo spettacolo sarà in scena SABATO 23 NOVEMBRE - ore 20.45 Piccolo Teatro Libero di Brescia (quartiere Sanpolino) Corso Bazoli 89 – angolo via Aldrighi Prenotazione consigliata: 328 0778446 llum.associazioneculturale@gmail.com Ingresso €12/10 www.scimmienude.com

