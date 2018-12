Brescia: Circo David Orfei

Festività natalizie da meraviglia, con il grandioso chapiteau del Circo David Orfei, uno show estasiante e innovativo, con artisti di caratura internazionale, premiati al Festival del Circo di Mosca, giunge a Brescia dal 22 dicembre al 13 gennaio. Molteplici le novità, per uno show circense che continua a stupire il suo pubblico.

Il Circo David Orfei si trova in via Borgo Satollo (Area San Polo) ed è pronto ad accogliervi, in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni due spettacoli ore 17.00 e ore 20.45; le domeniche ore 15.30 e 18.00; il 24 dicembre spettacolo unico ore 17.00; 8 e 9 gennaio chiuso per riposo. Per il grande debutto e il lancio del nuovo spettacolo, biglietti promo da 7 euro per tre giornate, il 22-23-24 dicembre.

Con la spettacolare parata, si apre lo show con l’incanto delle bolle giganti di sapone che si snoderanno per la pista, a seguire l’abile giocoliere Warren e l’esibizione di alta scuola a cavallo ed ancora le sisters Rossi ai tessuti aerei. Immancabile presenza del clown Yoyo, che si intervallerà tra un’ esibizione e l’altra, scandita dalle risate, sarà impossibile resistere al suo humor. Tra le attrazioni gli equilibristi al cavo d’acciaio Alessandro e Claudio, il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, “I Niuman”, protagonisti della trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5, alle grandi illusioni Larry Rossante. Uno spettacolo ricco e variegato che prosegue con i cavalli in libertà di Ivette De Rocchi, vincitrice del Festival del Circo di Mosca; il verticalista ed equilibrista Erik; lo show di Warren, cow boy con fruste e lazo; gli animali esotici di Mario Bellucci e per incantarvi ancora, la magia delle ombre cinesi e tanto altro da scoprire, per poi vivere insieme il gran finale con tutti gli artisti.

Prevendita aperta su www.circusticket.it e su Groupon, promozione scaricabile anche dal sito ufficiale del circo www.orfei.it ed ancora per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook Circo di Mosca, siamo presenti anche su instagram circodavidorfei