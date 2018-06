Brescia: il cuore di Chisciotte, narrazione con lavagna luminosa

Venerdì 22 giugno, alle 21.30 – Corte MO.CA: il cuore di Chisciotte, il 'teatro disegnato': narrazione con lavagna luminosa

per ragazzi dai 12 anni e famiglie. Di e con Gek Tessaro, regia di Gek Tessaro e Lella Marazzini



Il cuore di Chisciotte è uno spettacolo visionario e poetico. I cuori diventano i diversi temi trattati dal Cervantes per descrivere la figura del cavaliere errante.

Il cuore dei matti. Il tema della pazzia, ma anche del coraggio. Il tema dell’onestà, dell’etica. Il tema del viaggio e della scoperta. Il tema della diversità e dell’amicizia. Il tema dell’amore. Dulcinea, la figura femminile idealizzata.

La morte. Il fuoco che si spegne e le riflessioni del proprio essere, esistere e del significato infine delle impronte lasciate.



Durata: 50 min.

- In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno di Spazio Teatro IDRA