Brescia: Le mille bolle magiche

Il più grande spettacolo di Bolle di Sapone dedicato a tutta la famiglia. Bolle di ogni forma e colori, sculture di sapone, bolle giganti.

Momenti di grande suggestione ed emozione ma anche divertimento con il coinvolgimento dei bambini.

Finale mozzafiato il laser show e migliaia di bollicine in tutto il teatro.

L'artista Silvia Gaffurini che si è esibita in tutto il mondo guiderà il pubblico in un favoloso viaggio nel mondo della fantasia.

Adatto anche ai bambini più piccoli

