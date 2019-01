Brescia: "Destinati all'estinzione" di Angelo Pintus

Dopo il grande e crescente successo degli ultimi anni, Angelo Pintus è pronto a tornare in tour nei principali teatri italiani.

“C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili“tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che lacolpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”.” – Con queste parole Pintus dà appuntamento ai suoi fan a gennaio 2019, mese di partenza del nuovo tour teatrale.

Vero portento della comicità italiana, dal 2009 Pintus è presenza fissa di Colorado, il programma di Italia 1. Nel 2013 la sua prima tournée teatrale in giro per l’Italia con lo spettacolo “50 sfumature di… Pintus”: in due stagioni, 2013/2014 e 2014/2015, gli spettacoli sono più di 150 con oltre di 200mila spettatori. Ha partecipato come regista al film di Paolo Ruffini: “Tutto molto bello”, nelle sale a ottobre 2014; per la regia di Neri Parenti ha interpretato, in coppia con Vincenzo Salemme, anche ad un episodio del film “Ma tu… di che segno 6?” nei cinema a Natale 2014. É stato ospite comico della seconda serata del 65esimo Festival di Sanremo. Ha poi riportato il Karaoke nelle piazze, proposto nel 2015 su Italia Uno. Nella stagione teatrale 2015/2016 il nuovo spettacolo “Ormai sono una milf” è stato accolto dal pubblico con grande interesse. L’età media degli spettatori è molto cresciuta decretando un nuovo successo trasversale. Lo show è stato programmato anche nella stagione teatrale 2016/2017: 126 le repliche effettuate. Complessivamente nelle due stagioni 196 spettacoli con oltre 250mila presenze.