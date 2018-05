Brescia: Alcesti, il dramma al teatro Santa Giulia

Lo Studio Miso è un’associazione culturale che si occupa di teatro e cinema, formato da gruppo di ragazzi di circa vent’anni, volenteroso di partecipare e portare vita al panorama culturale bresciano, valorizzando la creatività locale e coniugandola con una ricerca in termini qualitativi. Il 2 giugno i ragazzi della compagnia teatrale dello studio potranno finalmente mettere in scena la loro prima rappresentazione, che riprende la tragedia di Euripide "Alcesti" e la reinterpreta in chiave di dramma satiresco.

Ingresso libero.