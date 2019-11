Bedizzole: "Lui, lei e l'altro", una commedia spassosa

Domenica 1 dicembre la solidarietà si farà divertendosi grazie all’evento organizzato dal Lions Club Clisis Brixia con il patrocinio del Comune di Bedizzole!

Alle ore 20.30 presso il Teatro Don Gorini andrà in scena «Lui, lei e l’altro», una spassosa commedia a cura della compagnia «Il Nodo Teatro» e con regia di Raffaello Malesci, i cui proventi saranno devoluti al Centro Operativo Soccorso Pubblico di Bedizzole (COSP), l’associazione di volontariato che da più di 30 anni si occupa di pronto soccorso e assistenza sanitaria.

Tra Hermance (Isabella Fossati) e il marito Alfonso (Giuseppe Sacco) le cose non vanno come dovrebbero. Lui è distratto mentre lei è insoddisfatta e si consola allora tra le braccia di un altro, il caro amico di famiglia Ernesto (Danilo Furnari). Quanto a lungo riusciranno a mantenere il segreto?

Scappatelle ed equivoci, baci rubati e ricatti: le storie amorose di coppie più o meno ufficiali si intrecciano e si ingarbugliano in questa spiritosa commedia brillante, liberamente ispirata al testo «Il più felice dei tre» di Eugene Labiche, che si prende gioco dei tradimenti e delle trasgressioni presenti all’interno di un classico matrimonio borghese dei primi del novecento.

Se ne vedranno allora delle belle in un susseguirsi di rivelazioni, comici faccia a faccia e buffe prese di posizione, come quelle dei due improbabili domestici tedeschi (interpretati da Fiorenzo Savoldi e Silvia Pipa) capaci di rendere esilarante ogni singola entrata in scena.

Chi sarà allora il più felice? Il marito cornuto, la moglie o l’amante? Per scoprirlo non resta che godersi lo spettacolo e lasciarsi travolgere da questo intricato quanto spassoso triangolo amoroso.



Ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Centro Operativo Soccorso Pubblico Bedizzole (COSP).





