Montichiari: "Acquaria" di Gek Tessaro all'auditorium Gardaforum

L’Associazione Garda Vita organizza:



Sabato 27 gennaio 2018, ore 20.30

Auditorium GARDAFORUM, via Trieste 62 Montichiari

ACQUARIA di GEK TESSARO

Spettacolo per tutti i bambini (anche quelli cresciuti)!!!

INGRESSO GRATUITO, fino esaurimento posti



In auditorium Gardaforum, torna l'artista Gek Tessaro con la sua magica lavagna luminosa e i suoi racconti.

Acqua e aria. Tra mari e cieli prendono forma piccole storie di nuvole, aironi, creature marine, ghiacci e lune. Spettacolo di grande suggestione giocato prevalentemente sulla forza evocativa delle immagini.



E’ un viaggio attraverso le trasformazioni dell’acqua, il mistero del mare e il fascino del cielo. Un viaggio che diventa metafora del percorso umano, fatto anch’esso di continue trasformazioni, di scoperte e di occasioni di incontro con la bellezza intesa in senso etico più che estetico. Le immagini si trasformano e scompaiono, spesso cancellate sotto gli occhi di chi guarda.



In collaborazione con Fondazione PInAC, Pinacoteca dell’età evolutiva di Rezzato, durante la serata verranno premiati i giovani studenti che hanno partecipato al concorso grafico dell’Iniziativa Scuola 2017 di Garda Vita.