L’arte del tatuaggio a “Tattoo Weekend” Chiuduno

Gli appassionati del tatuaggio non potranno mancare al “Tattoo weekend”, che da venerdì 1 a domenica 3 novembre animerà il polo fieristico di Chiuduno.

Due giornate in cui scoprire e approfondire l’arte del tatuaggio e dove 180 tatuatori di alto livello saranno a disposizione per tatuare i visitatori, proponendo stili per tutti i gusti.

Ad animare l’evento però anche spettacoli, musica, performances sportive e la festa della birra artigianale “Passione birra” con la partecipazione di 14 birrifici e un’area food no stop:

Non mancherà poi, come da tradizione, un ricco vintage market dove si potrà trovare un’ampia scelta di abbigliamento, accessori, complementi d’arredo, oggettistica, modernariato, dischi in vinile, memorabilia, orologi, occhiali e molto altro ancora.

Per i più piccoli, invece, ci sarà una nuova area bimbi con giochi e animazione.

Qui il programma dettagliato dell’evento: http://www.tattooweekend.it/