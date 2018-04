Sabato 7 e domenica 8 aprile, in città arriva Street Golf Brescia, uno sport nuovo e adatto a tutti. Lo scopo di gioco rimane quello del golf, imbucare la pallina nei minor colpi possibili, in buche identificate lungo un percorso, come ad esempio all’interno di un negozio o nella piazza del paese. La differenza con il golf sta nell’approccio, questa diversità nasce dalla necessità di svago e dal bisogno di trasgredire le sue regole ferree.

Al momento dell’iscrizione verranno costituiti i team di gioco, e ad ogni team saranno forniti gli score, le palline ed eventualmente i ferri (per evitare malcontenti si consiglia sempre di giocare coi propri ferri). Una volta completato il percorso, saranno riconsegnati gli score agli organizzatori che effettueranno i calcoli per la classifica.



FORMULA DI GIOCO

Al Golf Club Arzaga

18 buche Stableford 4 palle la migliore – HCP, cat. unica ovvero per ogni buca sarà considerato il miglior punteggio Stableford segnato dai 2 componenti della coppia in gioco.

La gara è aperta a tutti i giocatori regolarmente tesserati per l’anno 2018 presso la FIG; verrà giocata secondo le regole del “R&A Rules Limited” adottate dalla FIG e le regole locali in vigore presso il Circolo.

Il vantaggio di gioco sarà i 9/10 del Playinghcp per ogni giocatore. La gara è aperta ai giocatori Ega hcp 37 – 54 che saranno limitati a Ega hcp 36 e successivo calcolo del Playinghcp e dei 9/10.

In città – Centro storico di Brescia

9 buche Louisiana a 2 giocatori – APERTA A TUTTI, cat. unica ovvero si sceglie il colpo migliore della coppia e si rigioca tutti e 2 dal colpo migliore e via così sino al termine della buca.

La gara è aperta anche ai “non golfisti”; importante che nel team di gioco ci sia almeno un giocatore golfista.

Si consiglia di portare la propria attrezzatura: a discrezione del partecipante scegliere quali ferri utilizzare, si consigliano ferro 5, ferro 7, sand e putter.

Nel caso siate sprovvisti di attrezzatura, sarà premura dell’organizzazione fornire quella necessaria.

Le palline di gioco sono palline Street Golf fornite dall’Organizzazione.

Combinata Golf Club & Città

Nella classifica della combinata rientrano le coppie che hanno disputato entrambe le gare.

In occasione di ogni singola prova, verranno attribuiti dei punti in base al piazzamento in classifica; al golf club si considera la classifica netto. Ai fini della definizione della classifica finale, in caso di parità si privilegerà la coppia che avrà ottenuto il miglior piazzamento in occasione della competizione disputatasi in città.

1° coppia classificata = 100 punti

2° coppia classificata = 90 punti

3° coppia classificata = 80 punti

4° coppia classificata = 70 punti

5° coppia classificata = 60 punti

6° coppia classificata = 50 punti

7° coppia classificata = 40 punti

8° coppia classificata = 30 punti

9° coppia classificata = 20 punti

Dalla 10° coppia classificata = 10 punti

PREMI

Fantastici soggiorni by JSH, stupendi premi by Zanolli Argenterie e bellissimi omaggi ad estrazione offerti dai Commercianti del Consorzio Brescia Centro.