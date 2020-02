Sirmione: Aquaria in Love

Sirmione località romantica per eccellenza. Cantata da poeti e scrittori, la penisola catulliana da sempre è meta di fughe d’amore. E in occasione di San Valentino quale luogo migliore per evadere dalla quotidianità e regalarsi una pausa di benessere e relax a due?

Aquaria Thermal SPA dedica a tutti gli innamorati romantiche proposte termali per vivere magici momenti a due nella splendida cornice del Lago di Garda. Ulteriori dettagli sul sito ufficiale.