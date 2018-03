Golosità per gli amici a 4 zampe, fa discutere la pasticceria per soli cani

Una pasticceria-gelateria per gli amici a quattro zampe. L’insolito negozio ha aperto i battenti a Sirmione: si chiama “My dog” e si trova al civico 4 di via Dante.

Snack, tortellini, biscotti, cupcake e diverse varietà di gelato: c’è davvero l’imbarazzo della scelta in esposizione davanti al bancone, tantissime golosità pensate per soddisfare il palato canino.

Non è certo il primo negozio del genere aperto in Italia. Anzi, è solo una piccola parte del business “pet-friendly”, che sembra essere una delle mode del momento; ma le polemiche non sono mancate. Per tanti si tratta di uno “schiaffo alla miseria”, e forse tutti i torti non ce l’hanno.



Ma gli affari sono affari e il via vai di clienti è continuo. Tantissimi sono turisti tedeschi e olandesi, che sembrano andare matti per negozi di questo tipo. Per aprirlo sono stati investiti 350mila euro: un motivo in fondo ci sarà.