Brescia: "Give a Smile with Show Games"

“Give a Smile with Show Games”: è questo il titolo dell'iniziativa in programma mercoledì pomeriggio (dalle 14 alle 19) al centro commerciale Margherita d'Este di San Polo a Brescia, in Via Giorgione.

Una giornata gratuita all'insegna della libertà e del divertimento, in sella ai celebri giochi meccanici realizzati dall'azienda con sede a Manerba del Garda e capitanata dalla giovane Erika Tessarolo.

L'evento è dedicato ai bambini e agli adulti con disabilità, ai minori ospiti in comunità. L'iniziativa è organizzata da Show Games e Associazione Dante, con il patrocinio di Nicola Orto.