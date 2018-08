Serle: Inaugurazione Cariadeghe Bike Experience

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di mountain bike.

Si inaugura, con una grande festa, il percorso MTB di Cariadeghe, una rete di percorsi cicloturistici per mountain bike di vario livello per un’estensione totale di 18 km che ci portano alla scoperta di questo affascinante territorio.

Il tracciato è dotato di segnaletica, mappe, proposte d’itinerari, noleggio ebike e molto altro.



Programma

Ritrivo località Alpini via Cariadeghe 48

ore 9.00 taglio del nastro

ore 9.30 apertura percorso

ore 11.30 arrivo a San Bartolomeo

ore 12.00 Pranzo

ore 16.00 escursione libera in mtb per famiglie e bambini

Pranzo con spiedo € 15,00 presso la festa Tre Dè a San Bartolomè

prenotando entro giovedì 16 agosto t. 3938242561



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Gianbattista Tonni T. 3938242561

altopianocariadeghe@gmail.com