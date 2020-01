Seminario Aral-Sata: a Padenghe focus su zootecnia e sostenibilità

La sostenibilità nelle sue varie forme è al centro della ventiduesima edizione dello storico Seminario SATA Bovini, organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (Aral). L’appuntamento è fissato per giovedì 23 e venerdì 24 gennaio 2020 a Padenghe, sulla sponda bresciana del lago di Garda, nella ormai consueta cornice del West Garda Hotel (via Prais 32): due giorni di full immersion e di aggiornamento per addetti ai lavori su una tematica di grande attualità per un comparto centrale nell'economia agricola lombarda, anche per i risvolti legati alla sempre maggiore sensibilità espressa dal popolo dei consumatori.

Da questa consapevolezza nasce la scelta di organizzare il seminario 2020 come un confronto a 360 gradi sulle varie forme del concetto di sostenibilità, sviluppando il programma in sessioni finalizzate con la presentazione dei risultati di progetti di ricerca, sperimentazioni e nuovi protocolli sui quali anche Aral ha concentrato la propria attività nell'ultimo anno. Si parte dalla riduzione dell'impatto ambientale del comparto zootecnico per passare al benessere animale (dalla certificazione, ai nuovi approcci di gestione aziendale tramite la zootecnia di precisione e la genomica) ed alla gestione economica dell’azienda (utilizzando strumenti software specificatamente sviluppati), per finire con gli ultimi aggiornamenti in tema di qualità del latte e lotta alla mastite bovina, valorizzando un uso sempre più razionale dei farmaci per una efficace lotta all'antibiotico resistenza. Così come sviluppati nel Seminario, la sostenibilità ambientale, il benessere animale e la lotta all’antibiotico resistenza diventano strumenti di sostenibilità economica per l’azienda, garantendo una immagine “sociale” all'allevatore in linea con l’impegno costante e profuso della categoria, che l’Aral, con la sua quotidiana attività, supporta efficacemente.

I lavori si apriranno giovedì 23 alle 8:30 con una prima sessione dedicata alle “Nuove Frontiere della Sostenibilità Ambientale”, seguirà una sessione dedicata alla “Gestione aziendale tra benessere ed economia”, con interventi che coinvolgono la valutazione del benessere, la zootecnia di precisione, la genomica e la gestione del bilancio aziendale, per concludersi con la sessione mattutina di venerdì 24, che si concentrerà su Latte, Mungitura e Mastite, con la presentazione dei più moderni approcci alla qualità del latte, alla mungitura ed alla gestione della mastite.

Numerosi e di rilievo i relatori, molti dei quali provenienti dalle più importanti università italiane per portare il contributo della ricerca ad un comparto di fondamentale importanza per l’economia agricola lombarda.



Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, oltre che per eventuali iscrizioni online, è a disposizione il sito www.aral.lom.it