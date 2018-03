Cellatica: Secret Party @ Magazzini Firme

Solo per una serata il negozio Magazzini Firme di Cellatica si tramuterà in un magico scrigno contenente cibi deliziosi e desserts misteriosi, performances acrobatiche di estrema bellezza, musica splendida e giochi magici. Non mancherà la presentazione dellenuovissime Collezioni Primavera-Estate.. .cosa aspetti? Vieni e fai parte anche tu del nostro SECRET PARTY!



Food & Drink by Cosmopolitan Osteria Moderna

Secret Desserts by Daicuciniamo_conlaiaia

Show Tessuti Aerei FLY FIT Brescia

Dj Live Dr. Space

Giochi Magici