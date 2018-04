Brescia, Scaladub torna al Sottoscala: ecco tutti i nomi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

In un mondo fatto di avatar, depressione digitalizzata in messaggi su Whatsapp o Telegram, si comincia anche da qui. Tornando ad alzare il braccetto del giradischi, sentendo l’emozione di uno sguardo e di un suono proveniente da un vinile. Massimo Mekis, presidente e co-fondatore di Cockroach International Production ha le idee chiare per questa seconda edizione della rassegna domenicale nel cuore del quartiere Carmine di Brescia. “Grazie al aiuto di tutti i ragazzi del Cockroach siamo riusciti a mettere in piedi una nuova rassegna ricca di novità.”



Riconfermati gli apprezzatissimi Toughest Soundsystem da Pavia, Baro MC da Bergamo e la cricca veronese composta da Ramabass Soundsystem e Elefant Hifi. Ma anche novità. Per la città di Brescia: Onderootz Family, Street Roots, Balbo e Butchers Vinyl Selection sono fra le novità per questo secondo episodio della rassegna. Le regole però non cambiano: sono proibiti i supporti digitali di qualsiasi genere. No MP3, CD o digital station. Solo vinili. Volume d’ascolto e si decolla dalle ore 19 fino alle ore 22. Per un piacevole viaggio musicale fra un drink e un pop-corn. ScalaDub è una nuova concezione di rassegna musicale, basata sul autogestione e sul autofinanziamento. Che permette così ad artisti locali e non di poter partecipare in quella prestigiosa cornice del quartiere Carmine che altrimenti sarebbe per loro inaccessibile. Qui il calendario completo della rassegna ScalaDub Ep. 2



MAGGIO 06

– Mekis outta Road to Zion – Dub / Dubwise – Brescia 13 – Rino – Hip Hop / Black Music – Brescia 20 – Street Roots Hi-Fi – Dub Roots – Brescia 27 – Baro MC – Dub Roots – Bergamo



GIUGNO 03

– Balbo + Loopin – Rap / Funky – Brescia 10 – Toughest Soundsystem – Dub / Reggae – Pavia 17 – Butcher’s Vinyl Selection – Dub / Black Music – Brescia 24 – Mekis outta Road to Zion – Dub / Dubwise – Brescia



LUGLIO 01

– Ramabass Soundsystem – Dub Oldies – Verona 08 – Onderootz Family – Dub Roots – Brescia 15 – Elefant Hi-Fi – Dub – Verona 22 – Twofunk – Hip Hop / Rap – Brescia 29 – Mekis outta Road to Zion – Dub / Dubwise – Brescia