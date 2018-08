Sguardo che incanta e corpo mozzafiato: Sara Pozzani vince Miss Terme di Colà

E' bresciana, ha 24 anni ed è un’esperta di marketing, ma nella vita sogna di diventare una consulente di immagine: è la bellissima Sara Pozzani la vincitrice della prima edizione del Concorso di bellezza Miss Terme di Colà del Garda, organizzato dal prestigioso Parco Termale di Villa dei Cedri.

In occasione della Sagra dell’Antica Madonna della Neve a Colà di Lazise, si sono sfidate a colpi di sorrisi le 18 ragazze che, negli ultimi mesi, hanno vinto le fasi di selezione del concorso. E' stata proprio Sara a conquistare il favore della giuria tecnica: “Sogno di aiutare tutti coloro che hanno difficoltà ad accettarsi - ha raccontato sul palco all’esuberante presentatrice Elisabetta Del Medico - aiutandoli a prendersi cura di se stessi e a valorizzare la loro bellezza”.

Un’esperta di bellezza, quindi, la nuova Miss Terme di Colà del Garda, che non vede l’ora di iniziare un'avventura che la vedrà protagonista per i prossimi dodici mesi: fino al 6 agosto 2019 sarà infatti il nuovo volto del Parco Termale Villa dei Cedri, vincendo un premio da 10mila euro in contratti commerciali.

Sul podio anche la 18enne Giorgia Pianta, dalla provincia di Padova, e Marianna Marsura, dalla provincia di Treviso. Per loro, premi dal valore di 3 mila e 2 mila euro.

Fonte: Veronasera.it