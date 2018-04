A scuola al Villaggio degli Orti: i segreti della lombricoltura svelati ai bambini

Una giornata nell'orto, a scoprire come un rifiuto può diventare una risorsa: mercoledì 18 aprile i piccoli studenti della scuola primaria 'N.Berther' di San Zeno hanno lasciato i banchi di scuola per far visita al Villaggio degli Orti: un'area, di circa 8000 metri quadrati, che accoglie ben 206 orticelli.

Una lezione all'aria aperta per conoscere tutti i segreti della lombricoltura: un metodo facile, economico e sostenibile per trasformare rifiuti organici in terriccio fertile. L'impianto di lombricoltura, realizzato in collaborazione con l’azienda “Lombricoltura la Collina”, è la grande novità del Villaggio degli Orti. A partire da questa primavera 6 metri quadrati dell'ampia zona verde sono stati dedicati a questo tipo di allevamento: lì vengono riversati tutti gli scarti degli appezzamenti, che andranno ad alimentare i lombrichi per produrre preziosissimo humus organico.

Il progetto porta la firma del giovane imprenditore locale Mauro Grandi, patron del Villaggio degli orti: un’ampia area verde, a San Zeno Naviglio, dove poter affittare un appezzamento di terra, coltivare passioni e trascorrere qualche ora a contatto con la natura.

La formula è semplice: con due tipologie di affitto, una annuale e una biennale consultabili sul sito www.villaggiodegliorti.it, sarà possibile iniziare a coltivare il proprio orticello, ammirando il ciclo naturale dalla semina alla raccolta