Monticelli Brusati: San Valentino in Cantina

Festeggiare San Valentino in una delle location più romantiche e suggestive della Franciacorta, la storica Tenuta La Montina di Monticelli Brusati, circondata dai vigneti: la terra delle più rinomate bollicine italiane è la cornice perfetta per trascorrere col proprio partner momenti indimenticabili. Tre le proposte per innamorati wine lovers e gourmet, pensate perché ciascuna coppia possa trovare il regalo perfetto da farsi.

Si inizia la sera del 14 febbraio con lo CHARME CLASSICO di una raffinata Cena gourmet con degustazione di Franciacorta, nei saloni della seicentesca Villa Baiana, elegante dimora d’epoca accanto alla cantina. Gli chef di Villa Baiana proporranno un ricercato Menù, alle cui portate verrà abbinato il Franciacorta La Montina che meglio si sposa con i sapori e i profumi di ciascuna. A rendere assolutamente romantica l’atmosfera, le luci delle candele e gli splendidi decori fioriti.

La Festa degli innamorati continuerà anche durante il week end, con lo CHARME ESPERIENZIALE delle visite guidate in cantina con degustazione di Franciacorta. Il 15 e 16 febbraio, per le coppie che volessero regalarsi una visita in cantina alla scoperta di come nasce il più pregiato fra i vini a Metodo Classico italiani, è in programma “Dolcetto e Franciacorta”. Un’esperienza di visita guidata da condividere, alla scoperta dell’affascinante e complesso mondo della cantina. Al termine del tour seguirà la degustazione di due tipologie di vino Franciacorta: Extra Brut e Rosé Demi Sec, in abbinamento ad assaggi di salame bresciano e Grana Padano. Chiuderà la degustazione un goloso dolcetto, tutto da condividere. La prenotazione è necessaria e si può effettuare online oppure scrivendo a comunicazione@lamontina.it.

Già da ora, comunque, si potrà predisporre un regalo veramente unico e singolare per il proprio partner, ovvero una bottiglia di Franciacorta personalizzata, da regalare il giorno di San Valentino, oppure da sorseggiare durante la cena del 14 o la visita in cantina dei giorni successivi. E’ lo CHARME SU MISURA per chi volesse regalare gioia, formato bottiglia. Nomi, date, luoghi del cuore saranno incisi a laser sulla bottiglia della tipologia di Franciacorta preferito. Si potranno incidere le bottiglie di Franciacorta RossoNero, Quor e di tutti i grandi formati La Montina (Magnum 1,5L, Jèroboam 3L e Mathusalem 6L). Il tutto, tramite lo shop online de La Montina (www.lamontina.com/negozio) o recandosi all’Enoteca dell’azienda.



Info: La Montina - Tel. 030 653278 - info@lamontina.it - www.lamontina.it