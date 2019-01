Conto alla rovescia per San Valentino: inguaribili romantici, le 5 mete da non perdere

San Valentino si avvicina e l’Italia è un paese che offre molto a chi vuole un fine settimana romantico. Nella miriade di luoghi incantevoli che la penisola offre, ne abbiamo selezionati cinque per il 2019, grazie alla ricerca effettuata dalla redazione di Explore, il magazine di Expedia.

1. Verona

Come non partire con la città degli innamorati più famosi del mondo. La città le cui vie e piazze hanno fatto da palcoscenico alle vicende di Romeo e Giulietta. Proprio in via Cappello 23 è possibile vedere il balcone della bella innamorata di casa Capuleti, meta obbligata per tutti coloro che vogliono rivivere la storia dell’opera di Shakespare. Ma anche la tomba di Giulietta è visitabile e si trova in via del Pontiere 35 presso il Museo degli Affreschi.

Ma la travagliata vicenda dei due rampolli di casa Capuleti e Montecchi è solo la più celebre delle sfortunate storie d’amore scaligere. Si narra infatti di un giovane del 1500 che, disperato dei continui rifiuti dell’amata, si gettò in un pozzo. Quest’ultima, venuta a sapere del gesto del ragazzo, si lasciò cadere anch’ella nello stesso pozzo. Si tratta della storia del Pozzo dell’Amore, ancora oggi visibile vicino a piazza delle Erbe. Ma anche la tradizione culinaria è legata a incredibili storie d’amore, come quella alla base dei Nodi d’Amore. Ravioli ripieni di carne, nati dalla leggenda dell’incontro tra il capitano visconteo Malco e la ninfa del Mincio Silvia. I ravioli ricordano proprio il fazzoletto annodato simbolo della promessa d’amore fatta dai due.

2. Ravello

Il mare ha sempre ispirato gli innamorati e una vista mozzafiato è un toccasana per i cuori di una coppia. Se questo è quello che cercate, la Terrazza sull’Infinito di Villa Cimbrone è il posto che fa per voi. In via Santa Chiara 26, si trova quella che viene definita la corona d’alloro di Ravello. Una villa dell’XI secolo, con splendidi giardini romantici e viste da sogno sulla Costiera Amalfitana. Meta per lune di miele e matrimoni, è un luogo imperdibile per gli innamorati.

Se si volesse godere un tramonto insieme, la guida Michelin segnala il ristorante “Il Flauto di Pan” all’interno della villa stessa.

3. Le Cinque Terre

Rimaniamo al mare e parliamo di una delle più suggestive coste di tutta Italia. Vernazza, Monterosso, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, sono i cinque borghi che compongono una perla della costa ligure. Proprio tra questi ultimi due si snoda la Via dell’Amore, via panoramica lungo la costa e a strapiombo sul mare che regala scorci fantastici. Tra la macchia mediterranea e lo sciabordio delle onde sulla tipica arenaria ligure in centinaia hanno dichiarato il proprio amore. E proprio da questa usanza la via prende il suo nome.

Il sentiero è attualmente non percorribile nella sua interezza, ma il percorso che da poco è stato riaperto è sufficiente a godere di uno dei luoghi più suggestivi di tutta la penisola.

4. Perugia

Parlando sempre di passeggiate romantiche, segnaliamo la Via dell’Acquedotto di Perugia. Una passerella pedonale che permette una splendida vista sulla città medievale. La peculiarità di questa via è che è così stretta da costringere chi la percorre a camminare fianco a fianco, proprio come due innamorati.

Si parte scendendo la bella scalinata di via Cavallotti e si può concludere la promenade alla Pasticceria Sandri in corso Vannucci 32. Le creazioni di questa pasticceria aiutano a tenere alta la reputazione di Perugia come meta ambita per gli appassionati di cacao. E dopotutto, a San Valentino il cioccolato non può mancare.

5. L’Alpe di Siusi

Le Dolomiti patrimonio UNESCO e gli incredibili panorami con i profondi silenzi tipici delle Alpi più famose al mondo dovrebbero già bastare per una coppia di innamorati. Ma se si aggiungesse una gita su una carrozza-slitta trainata da splendidi cavalli il gioco è fatto. Protetti dal freddo da calde coperte di lana e vicini in una splendida carrozza, è possibile godere dei meravigliosi panorami innevati dell’Alpe di Siusi, in Alto Adige, nel più romantico dei modi.

Se non bastasse, la sera sarà possibile cenare a lume di candela con i tipici piatti della cucina tirolese rivisitati dallo chef dello Jagerstube di via Compatsch 49. Tutte le informazioni necessarie per prenotare una carrozza si trovano sul sito ufficiale dell’altopiano di Siusi.