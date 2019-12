Salò: Pista di Pattinaggio

A Salò ha aperto la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Vittoria. Una location da sogno con vista sull'elegante golfo salodiano, l'ideale per i più piccoli e per una passeggiata con mamma e papà in attesa del Natale. Sono presenti anche due stand con 'frittellone' calde, crêpes alla nutella, caldarroste, bevande calde e ottimo vin brûlé. Sabato 14 dicembre, alle 17.30, è in programma lo spettacolo del famoso pattinatore Karel Zelenka.