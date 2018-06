Vi piacerebbe provare a mungere una capretta e fare del formaggio? Questa escursione vuole essere una piccola esperienza di vita in malga. Dopo la camminata mattutina arriveremo infatti all'alpeggio a circa 1.100 metri dove bambini e adulti potranno entrare a contatto con la realtà contadina.



Dopo esserci cimentati nella mungitura, ci sposteremo nel laboratorio artigianale per vedere le fasi di produzione del formaggio e provare noi stessi a creare una piccola formella. Al termine, sarà possibile assaggiare i formaggi caprini e i prodotti cosmetici fatti con il latte.



Ad accompagnare il gruppo sarà Sara Silvestri, guida ambientale escursionistica.



Informazioni tecniche

Difficoltà: Medio Facile

Dislivello: 300 m

Lunghezza: 7 km

Tempo Totale di cammino: 3 ore e mezza (escluse le soste)



La gita è organizzata dall'associazione GITE IN LOMBARDIA. Per partecipare è necessario iscriversi dalla pagina della gita: https://associazione.giteinlombardia.it/gita/un-giorno-da-heidi-sulle-montagne-bresciane