Toscolano: taste of summer

Una serata enogastronomica nella splendida cornice del Lungolago Zanardelli di Toscolano Maderno, alla sua quarta edizione. La serata avrà luogo martedì 16 luglio 2019, a partire dalle ore 19.00 e prevede la degustazione di specialità locali preparate dai migliori ristoranti della zona, in abbinamento a rinomati vini del territorio. Durante la passeggiata, sarà inoltre possibile ammirare lo spettacolo delle Fontane Danzanti by Viorica.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l'Info Point Pro Loco, Lungolago Zanardelli, Toscolano Maderno (BS).