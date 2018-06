Toscolano: Taste of movie

Una serata particolare nella quale i profumi e i sapori delle specialità locali si incontrano nel verde del Parco Bernini all’ombra

del più grande ed imponente albero di tutto il Lago di Garda: il monumentale Cedro dell’Himalaya che ha una circonferenza del

tronco di 5,7 metri e ne misura ben 34 di altezza! Potrete degustare il delicato olio extravergine d’oliva del

territorio, assaporare i piatti tipici in abbinamento ai vini del Lago di Garda e per finire in dolcezza un gustoso dessert, gelato,

caffè e digestivo. Per concludere la serata, potrete godervi la proiezione di “La La Land”, film romantico del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. Racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice ed è stato realizzato come un musical

contemporaneo.

Cauzione bicchiere + sacchetta € 5,00.

In caso di pioggia la manifestazione verrà

annullata ed il costo del biglietto interamente

rimborsato.

Lo spettacolo cinematografico è gratuito.

Ingresso degustazione dalle 18.30 alle 20.00