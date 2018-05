Toscolano Maderno: Taste of Summer

Una serata immersi nello splendido panorama del Lungolago di Maderno, una delle passeggiate più suggestive e romantiche del Lago di Garda, dove il verde dei pini marittimi si fonde con le mille sfumature di blu e azzurri del lago, sempre diverse ma in grado di ricreare ogni volta un connubio perfetto.

Durante la passeggiata avrete l’occasione di gustare il tipico olio extra vergine di oliva del territorio e le specialità tradizionali, in abbinamento agli ottimi vini locali e concludendo con gustosi dessert, caffè e digestivo.

PREZZO SPECIALE EURO 20,00

SOLO SU PREVENDITA:

Info Point Pro Loco - Lungolago Zanardelli,

entro e non oltre sabato 16 giugno.

Cauzione bicchiere + sacchetta € 5,00.