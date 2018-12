A Sirmione arriva Il "Lugana d'inverno"

E' la vera novità delle varie manifestazioni natalizie in programma a Sirmione. Un nome, un programma: “Il Lugana d'inverno”, un pomeriggio di degustazioni itineranti in programma giovedì 27 dicembre dalle 15 alle 18.30, con quattro banchi d'assaggio (ospitati in altrettanti hotel del centro storico) per le otto cantine sirmionesi produttrici di Lugana. Per l'occasione verranno proposti, oltre ai pregiati prodotti della vigna, anche una vasta gamma di finger food preparati dai migliori chef della penisola.

La mappa delle degustazioni

All'Hotel Catullo di Piazza Flaminia si potranno degustare stuzzichini di lago in abbinamento ai vini di Corte Anna e Cà Lojera, all'Hotel Pace di Piazza Porto Valentino assaggi di terra con i Lugana di Cascina Maddalena e Azienda agricola Nunzio Ghiraldi, all'Hotel Marconi di Via Vittorio Emanuele uno spuntino vegetariano abbinato ai vini delle aziende agricole Pasetto Emilio e Sgreva, e infine all'Hotel Mon Repos di Via Arici i sapori del mare si sposeranno con le bottiglie di Cà dei Frati e Don Lorenzo della Grillaia.

Info biglietti

Il costo è di 7 euro a persona, più 3 euro di cauzione per il bicchiere. Meglio affrettarsi: la prenotazione è obbligatoria e ci sono solo 200 posti disponibili. Per info si può telefonare allo 030 919322,