E’ in arrivo la quarta edizione di Dreamin' Sirmione, in collaborazione con “Cucine a Motore - Food Truck Festival”, per 3 giorni immersi nei gusti e sapori del migliore street food d'Italia, il tutto accompagnato da una sempre ricca selezione musicale e un’area dedicata ai più piccoli e famiglie (anche quest'anno ci sarà lo scivolo acquatico gonfiabile più grande d'Italia).

Il programma completo

VEN 20

Cucine aperte dalle 18:00 alle 00:00

Musica dal vivo & DJ Set - dalle 18:00 alle 00:00 con:

- GIUDI e QUANI

- L'Alibi

- Radio StudioPiu'

SAB 21

Cucine aperte dalle 11:00 alle 00:00

Area bimbi con gonfiabili e scivolo acquatico

Musica dal vivo & DJ Set - dalle 18:00 alle 00:00 con:

- Noirêve

- Riccardo Barbierato

- Bambooze

- Richard Gray

- DJ Set

DOM 22

Cucine a Motore - dalle 11:00 alle 00:00

Area bimbi con gonfiabili e scivolo acquatico

Musica dal vivo & DJ Set - dalle 18:00 alle 01:00 con:

- Blue Immersion

- Denise Dimé

- Goodmorning Mama

- Massimino Dj