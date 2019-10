Dal 4 ottobre al 20 dicembre, a Serle è in programma l'edizione 2019 di "Profumo di Spiedo". Ristoranti, trattorie e agriturismi del paese propongono l’iniziativa per promuovere il loro piatto tipico. L’atmosfera, come sempre, sarà vivacizzata da momenti artistici. Qui il menù e i ristoranti aderenti.