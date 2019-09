Serle: Brostoi, formai e...

Sagra Enogastronomica d’autunno, giunta alla sua 20esima edizione. La manifestazione si sviluppa lungo la via principale della contrada Villa e nei vicoli adiacenti, per poi aprirsi nei vari cortili ed ambienti rurali con oltre 30 stand. Degustazione di piatti tipici autunnali serlesi, abbinati a vini bresciani: dagli antipasti al caffè. In programma (alle 15.30) anche la rievocazione storica della pigiatura dell'uva. Esposizione di manufatti artigianali locali di legno e pietra e rassegna di opere di scultura e pittura.