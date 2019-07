Torna la festa più scatenata dell’estate: musica e fiumi di birra, un menu da paura

Riparte giovedì sera, alla grande, la festa più scatenata dell’estate: al porto di Rivoltella va in scena fino a domenica al porto di Rivoltella, organizzata come sempre dai gnari del Rugby Desenzano, in collaborazione con il Classic Beach Rock Cafè. In quattro giorni sono attese migliaia di persone, e più di 120 volontari al lavoro.

Fiumi di birra e vino nostrano, bibite a volontà e soprattutto un menu da paura: le sfrigolanti cucine propongono i classici come salamine e patatine, l’imperdibile “panino bomba” (con salamella e formaggio fuso), tagliata di cavallo, bistecche di manzo, porchetta, fagioli e cipolle, paella. Con due special guest per il weekend: sabato sera lo spiedo, domenica sardine ai ferri.

Il programma

Musica e spettacolo: giovedì sera MerQury Band, venerdì Luca Carrus e la prima edizione di Miss Rugby, sabato sera Wild Dogs e domenica gran finale con Madame Sisi e Drag Queen Show.

La festa apre tutte le sere alle 19, poi avanti fino a mezzanotte (e oltre). Musica e concerti, ma anche finale da ballare con il dj set di Cimel. Quella di quest’anno è la tredicesima edizione: bravi.