Saranno il Montorfano, e nel dettaglio il Convento dell’Annunciata a Rovato nel cuore della Franciacorta, ad ospitare la 4° edizione di «Rovato sotto le stelle», la Food Experiece organizzata dall’Associazione Ristoratori di Rovato.



"L’evento è in programma per venerdi' 22 giugno 2018 dalle ore 20.30 - sottolinea Alberto Bittu, giovane presidente dell’Associazione Ristoratori -. E' un evento molto sentito sia per i cittadini Rovatesi che per i turisti provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero. Quello dell'anno 2018 consisterà in una cena di gala che ha come obbiettivo la promozione dell'enogastronomia locale ed in particolare il piatto simbolo di Rovat: IL MANZO ALL'OLIO de.co".



All'interno dell'evento verra' presentata una novità in tema sociale e conviviale che sarà da elogio al territorio Rovatese.



COSTO DEL BIGLIETTO € 50,00 solo su prenotazione. Posti limitati ed esclusivi.



INFO: 3335698053 Parte del ricavato sara' devoluto alla Fondazione citta' della speranza che ha come obbiettivo la ricerca delle malattie infantili.



Le trattorie e ristoranti aderenti sono: Trattoria del Gallo Pier, Trattoria Ristorante birreria la Loggia.

Per informazioni : associazionerr@gmail.com