Rovato: festa dell'Avis

L'avis comunale di Rovato organizza nelle giornate del 13,14, 15 luglio la festa annuale che si terrà a Rovato presso l’area fiere del Foro Boario. Tre giornate a cui tutti i cittadini sono invitati: non mancheranno la buona cucina e l’intrattenimento. Nella serata di venerdì, oltreché cenare, i presenti potranno intrattenersi con la musica funky del famoso gruppo dei “Funky Dope” ed, a seguire, l’esibizione del gruppo “Fusion Dance”, importante scuola di ballo latinoamericano specializzata in salsa, rueda, bachata, bachatango, cha cha, kizomba.

Sabato il menù, oltre ai consueti piatti, offre la specialità rovatese per eccellenza: il manzo all’olio. Dalle 19.30 alle 22.30 per i più piccoli animazione e divertimento con il tuccabimbi a cura della “Spiaggia delle Tartarughe”. Per i più grandi ballo liscio in allegria con la “Cristian Villani Band”. Nella giornata di domenica 15 a pranzo, su prenotazione, sarà possibile gustare il baccalà con polenta, mentre la sera la cena sarà allietata dalla musica di “Quelli dell’Ape”: tre esilaranti musicisti bresciani che arriveranno con la loro specialissima Apecar e animeranno la serata. Nel corso della festa, tutte le sere, sarà sempre presente la pizza cucinata con forno a legna! Perché una festa dell’AVIS? Per creare un momento di condivisione, allegria, socializzazione ma soprattutto per informare e sensibilizzare i presenti sulle importanti finalità dell’associazione: la raccolta di sangue prezioso da utilizzarsi negli ospedali per salvare vite umane, per aiutare chi si sottopone ad interventi importanti. Il sangue è un bene preziosissimo e, ad oggi, la raccolta in Italia è ancora insufficiente a soddisfare il fabbisogno.

La festa, oltre a divertire, vuole far riflettere i presenti sull’importanza di donare gratuitamente sangue: un atto volontario di responsabilità civile, di solidarietà; un dovere morale verso il prossimo da parte di chi è in buona salute. Vi aspettiamo numerosi! Gruppo volontari AVIS Rovato