Rosso di Sera: enogastronomica d'inverno con i vini della Valtenesi

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Confraternita del Groppello torna a proporre Rosso di Sera, una piccola rassegna enogastronomica in tre locali della riviera bresciana del Garda finalizzata alla valorizzazione e promozione dei vini del territorio.

Nel corso delle serate i produttori avranno l'occasione per far degustare e raccontare i loro vini a un pubblico di esperti e appassionati, che puntualmente partecipa all'evento. "Al centro dei nostri interessi - spiega Massimo Piergentili, presidente del convivio - il Groppello in purezza che, ricordiamo, è la sola uva tipicamente bresciana, nonché naturalmente tutti i vini con base Groppello, in varie percentuali ed annate. Per Statuto è compito della Confraternita qualificare e divulgare tutti i prodotti della Valtènesi, Rosso di Sera guarda doverosamente anche ad altre tipologie di vitigno che ormai in Valtènesi sono di casa". Nelle serate si potranno quindi degustare altri vini: dal Riesling, al metodo classico ricavato dal Groppello, passando anche per il Chiaretto.

Il primo appuntamento è martedì 13 a Muscoline, dove alle 19.15 è in programma la visita alla cantina Pietta e a seguire alle 20 la cena all'Agriturismo Il Grano, dove con piatti tipici verranno accompagnati il Valtènesi Chiaretto 2017 de La Meridiana di Puegnago, il Garda Classico Groppello 2016 di Le Gaine di Bedizzole, il Garda Classico Groppello 2015 di Pietta, il Garda Classico Groppello 2015 di Montecicogna di Moniga e il Groppello Spumante Metodo Classico Bio di Vedrine di Polpenazze.

A seguire mercoledì 7 marzo l'apputamento è alle 20 all'Agriturismo Pratello di Padenghe e mercoledì 21 marzo alle 20 a Podere Selva Capuzza a San Martino della Battaglia. La quota di partecipazione per le tre serate è di 115 euro o di 40 euro l'una, per informazioni infoconfraternitadelgroppello@gmail.com.