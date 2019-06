Provaglio d'Iseo: Filaster fest

La 19° edizione della Filaster Fest si terrà a Provezze di Provaglio d’Iseo (Bs) da Giovedì 11 a Domenica 14 Luglio 2019.

La manifestazione sarà caratterizzata da eventi per i più giovani ed eventi per famiglie, il tutto accompagnato dai classici piatti della nostra speciale cucina e da buona birra tedesca Weltenburger fornita da Cantine Bozza www.cantinebozza.it

Giovedì 11/07 Apertura stand gastronomico ore 19.00, con stinco al forno (su prenotazione). Ore 21.00 inizio concerto Mercantinfiera 2.0 tributo Fabrizio De Andrè’

Venerdì 12/07 Apertura stand gastronomico ore 19.00, Specialità Toro allo spiedo su prenotazione. Ore 21.30 inizio concerto Antani Project

Sabato 13/07 Apertura stand gastronomico ore 19.00, specialità Filaster Polaster. Ore 21.30 inizio concerto I maschi tributo Gianna Nannini

Domenica 14/07 Al mattino Corse Ciclistiche e 1° Motoraduno Filaster Fest. Apertura stand gastronomico ore 12.00 con Porchetta allo Spiedo (su prenotazione). Ore 17.00 inizio gara di murales. Ore 21.00 inizio concerto Big One

Giovedì corsa/passeggiata non competitiva Filaste Running con un percorso misto che vi porterà a scoprire alcuni dei più bei angoli di Provezze:

1Km per bimbi (partenza ore 19) 5 o 9 Km per i più grandi (ore 20)

Tutti i giorni per i più piccoli giochi per bambini, scivoli, tappeti elastici etc. Maggiori informazioni su Filaster fest o sul profilo facebook Filaster Fest

Contatto info@filasterfest.it

Gallery