Ponte di Legno: Caspogustando

La Caspogustando in programma sabato 16 marzo consiste in una passeggiata con le caspole in uno scenario incantato assaggiando piatti locali ad ogni sosta.



I percorsi, delineati ed illuminati, saranno coordinati da Maestri Alpini al fine di rendere serena e sicura questa rilassante passeggiata.



La cena itinerante si gusterà fra le più suggestive Baite per gustare entrèe, primo piatto e secondo. E naturalmente un dolcissimo dessert. Sul sito della Proloco il programma completo.