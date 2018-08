Pisogne: Mostra Mercato

Come ogni agosto, da ventuno anni a questa parte, la Mostra Mercato di Pisogne torna ad incantare le serate nel borgo medievale.

Per otto giorni la cittadina che si riflette nelle acque del lago d'Iseo si trasforma in un viaggio tra arte e tradizioni.



Pisogne diventa un palcoscenico a cielo aperto per ospitare artisti, artigiani, designers, dimostratori e maestri di antichi saperi provenienti da tutta Italia.

Per il secondo anno consecutivo, questa Amministrazione Comunale ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e di continuare il percorso di rinnovamento intrapreso nell'edizione precedente. Musica, sapori, profumi, artisti di strada invadono le vie e le piazze del paese, animando gli angoli più caratteristici e portando il visitatore alla scoperta di un territorio ricco di antichissime tradizioni e di più moderne innovazioni. Qui il programma completo.