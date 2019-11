Pezzaze: vino novello in miniera

Il 17 novembre torna il magico connubio di Miniera e vino, con la degustazione del vino novello e del Botticino DOP Vinum delle Cantine Scarpari presso la Miniera Marzoli di Pezzaze.

L'evento si svolgerà dalle 14 alle 17. La visita guidata durerà circa 1 ora e mezza, parte in treno e parte a piedi. All'esterno poi ci sarà la degustazione di questi due vini abbinati a prodotti tipici locali. Il costo della visita comprensiva di degustazione è di euro 15 per adulti.

Per coloro che non bevono vino ci sarenno bibite analcoliche. La prenotazione è obbligatoria.