Paratico: festival delle birre artigianali

Torna Beerville, il Festival delle birre artigianali, per una seconda edizione speciale, Beerville International con esclusive assolute: quattro tra i più famosi e stimati birrifici belgi e per la prima volta in Italia i loro mastri birrai.

Insieme a loro una selezione di cinque tra i migliori birrifici italiani.

Birre di alta qualità, workshop con ospiti eccellenti, musica, food e una location stupenda in riva al Lago d’Iseo: serve altro per chiudere in bellezza l'estate?

Birrifici selezionati:

• En Stoemelings: Brasserie

• Brasserie de la Senne

• Brasserie Cantillon

• Brasserie du Borinage

• Croce di Malto

• CANEDIGUERRA

• Birrificio Lambrate

• Birrificio Rurale

• Birrificio Curtense

Workshop

- Sabato 7, ore 18.00:

“Le diverse anime del Belgio”, Chiacchierata con i prestigiosi mastri birrai Belgi Jean Van Roy, Joel Galy , Samuel Languy, Antoine Malingret per scoprire i segreti di una delle più importanti nazioni produttrici di birra. Conducono Eugenio Signoroni e Luca Giaccone, curatori Guida alle birre d'Italia 2019 – Slow Food Editore

- Domenica 8 ore 17.00

Il mondo della birra artigianale in Italia: stato delle cose di una bevanda che aspira a una precisa identità.

Workshop condotto da Carlos Mac Adden giornalista enogastronomico ed agroalimentare, Corriere della Sera Brescia con la partecipazione di Simonmattia Riva Beer Sommelier campione del mondo 2015

Per entrambe i workshop:

Costo 10€ - prenotazione consigliata via e-mail scrivendo a beerville.paratico@gmail.com

Show

sabato: ore 21 -24 Radio Bruno Brescia – dj set

domenica: ore 21 - 24.00 Dj Pilvio - Indie Rock - dj set

Gallery