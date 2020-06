Borgo San Giacomo: Padernello a Tavola

Quest’anno l’edizione di Padernello a Tavola si trasformerà in Padernello in Tavola. La cena itinerante più buona è più gustosa di Brescia e Provincia, che univa le bellezze del Castello e del Borgo di Padernello, si adatterà alle attuali inderogabili norme post Covid-19. Non potremo spostarci di piatto in piatto nei rinomati ristoranti di Padernello - La Dispensa, Cascina Bianca, Locanda del Vegnot ed Aquila Rossa - ma ci sposteremo con i piatti nelle vostre case.

L’edizione del 28 Giugno 2020 sarà infatti organizzata in una duplice forma non potendo obiettivamente soddisfare tutte le 500 persone che normalmente partecipavano a Padernello a Tavola. Premettiamo che l’evento di Padernello a Tavola è organizzato da una parte per stare insieme in un luogo di comunità e di socialità e degustare un buon cibo, dall’altra è un’iniziativa di raccolta fondi, quest’anno particolarmente necessaria, che avrà come obiettivo “Sostieni la cultura – sostieni la Fondazione”.

Padernello in Tavola sarà take-away, per un massimo di 200 persone.

Come ormai da tradizione, La Dispensa preparerà un delizioso apri-cena, la Cascina Bianca preparerà un antipasto, la Locanda del Vegnot preparerà un primo piatto, mentre l’Aquila Rossa un secondo piatto. Completerà la cena un prelibato dolce preparato dalla Locanda del Vegnot. Il tutto sarà inserito in un’apposita confezione, unitamente ad una bottiglia di vino, per ogni due persone e potrà essere ritirato al punto di distribuzione fissato presso l’ingresso della Dispensa dalle 17:30 alle 20:30. A sostegno dell’evento è richiesto un contributo di € 35,00.

Il menù

Focaccia rustica farcita

Caponata di mare con spada, verdure e cous cous

Lasagnetta con verdure primaverili

Lonza di maiale con salsa verde fatta in casa (senza aglio) accompagnata da verdure al forno

Crema al mascarpone con sbriciolata di Farro di S.Paolo

Per praticità avremo una confezione che contiene la cena per due persone con la bottiglia di vino.

Per tutti coloro che non potranno quest’anno degustare la cena, è comunque possibile sostenere la Fondazione. Con un versamento di almeno € 10,00, presentando il coupon rilasciato dalla procedura on-line, potrà essere ritirato, entro il 31.12.2020, un originale prodotto artigianale fatto appositamente dal maestro pellettiere Enrico Zotti per la nostra Fondazione. Sostanzialmente, la Fondazione contraccambierà un gesto di generosità con un prodotto di alta artigianalità che valorizza il progetto delle scuole botteghe, inserito in “Verso il Borgo”.

Confidiamo che anche quest’anno potremo insieme fare un viaggio alla degustazione dei sapori della nostra terra e nel contempo condividere, anche se leggermente più distanti, l’amore per il Castello di Padernello, nostro Luogo del Cuore che vi invitiamo a votare sulla nostra pagina Facebook.