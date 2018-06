Ome: Festival Celtico 'Celtic Days'

Da XIX edizioni i Celtic Days, vi aspettano a Ome (BS)nella stupenda cornice del Parco del Maglio Averoldi. Venite a scoprire l'atmosfera della vita passata dei Celti Cenomani e dei Romani, immersi nella natura del Parco di Ome. Un'occasione unica da condividere immersi nella natura e nel tempo…

Celtic Days XIX.

PROGRAMMA

Giovedi 12 Luglio

• Ore 19 Inaugurazione Festival Celtico apertura mercato artigianale e Stand Gastronomici

• Ore 21 Concerto: Liquor Store



Venerdi 13 Luglio

• Ore 18 Apertura Festival Celtico e Mercatino Artigianale e Stand Gastronomici: spiedo bresciano e polenta.

• Apertura accampamento Celtico.

• Ore 21.30 Concerto: Winterage!

• Al termine Spettacolare Cerimonia di Accensione del Fuoco Sacro



Sabato 14 Luglio

·Ore 11 Apertura Festival e dei Mercatino Artigianale.

·Ore 14 Apertura accampamenti storici con dimostrazioni e visite guidate

·Ore 16 Giochi Celtici Liberi aperti al pubblico. (Provate le vostre abilità...)

.Ore 15 Antico Olmo presenta: Celebrazione Matrimoni con Rito Celtico (II)**

.Ore 17.30 Lezioni di Tiro con l'arco aperto al Pubblico

.Ore 18 Antico Olmo presenta: Meditazione con il Druido **

·Ore 19 Apertura Stand Gastronomici

·Ore 21 Concerto: F.B.A.

Al Termine Antico Rito Cerimoniale Celtico di purificazione e accensione Fuoco Sacro a cura del Clan Antico Olmo

**(su prenotazione 3398828468 termine ultimo 30 giugno)



Domenica 15 Luglio

• Ore 10 Torneo di tiro con l’arco storico per rievocatori

• Ore 11 Antico Olmo presenta: Celebrazione Matrimoni con Rito Celtico(I)**

• Ore 11.30 Apertura Accampamenti Storici

• Ore 12 Apertura Stand Gastronomici

• Ore 16 Tiro alla Mela per Bambini

• Ore 17 Preparazione alla battaglia e Vestizione dei Guerrieri

•• Ore 17.30 Battaglia delle Valli:

rievocazione Storica del 16 A.C. tra Popolazioni Celtiche Retiche, Cenomani e Impero Romano.

• Ore 21 Concerto: Patricks!



La manifestazione "Celtic Days: i dè dei sélti" è organizzata della Confraternita del Leone ASD. Tutti i diritti sono riservati.

Vi aspettiamo nella splendida cornice delle colline di Ome dove immersi nel verde del Parco del Maglio potrete passare insieme a Noi una bellissima occasione di festa. La meditazione e i riti celtici sono organizzati dal Clan Antico Olmo. Il Festival è a Ingresso Libero.

Durante tutte le giornate sarà possibile gustare piatti della tradizione locale e bevande celtiche-Sarà inoltre possibile visitare i campi storici. Per i più piccoli possibilità di tiro alla mela con l'arco. Il Programma in fase di definizione e potrà subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. La manifestazione si terrà con qualunque condizione Meteo.