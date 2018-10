Monticelli Brusati: sagra del Cioccolato e dei prodotti locali

Torna anche quest'anno a Monticelli Brusati l'evento "Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali", in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni del paese. Alle ore 20.30 del 24 novembre si terrà anche l'imperdibile spettacolo dell'illusionista di fama internazionale Erix Logan che si esibirà al PalaVilla di Monticelli Brusati e presenterà un Family Show indimenticabile sospeso tra realtà e fantasia rivolto in egual misura ad adulti e bambini.



