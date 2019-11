Monticelli: cioccolato in Franciacorta e prodotti locali

Torna a Monticelli Brusati l'evento "Cioccolato in Franciacorta e Prodotti Locali", in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni del paese. Domenica 24 novembre dalle 9.30 alle 20.00 : mercatino hobbisti, stand cioccolato e prodotti locali, bancarelle varie, castagne e vin brulé per tutti, giostre e tanta musica.