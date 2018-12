Yseo Yang organizza la quinta edizione di #IseostreEat, in programma il 15 e 16 dicembre.

Uno spazio gastronomico poco tradizionale - basato sulla filosofia del "to go" o "take away" - ovviamente arricchito da ottimi vini locali, birra artigianale e drink colorati. L'obiettivo è quello di offrire ad appassionati, curiosi e turisti un’alternativa originale, curiosa e "appetitosa".

Quest'anno l'evento avrà luogo presso Viale Repubblica, nel mezzo dei mercatini di Natale organizzati dal Comune di Iseo. L’assaggio dei piatti sarà accompagnato da intrattenimento musicale, spettacoli di artisti di strada e atmosfera natalizia.