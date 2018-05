Le vie del gusto: viaggio nelle vigne e nei sapori di Gussago

Domenica 20 maggio torna per la quarta edizione "Le vie del gusto", percorso enogastronomico in sei tappe con assaggi, degustazioni, intrattenimenti musicali e visite guidate nelle cantine e presso l'Antica Distilleria di Gussago.

Il percorso, effettuabile sia a piedi che in mountain bici, avrà inizio alle ore 15 e si concluderà alle 20 presso la Distilleria Peroni con Note Musicali Live a cura di Music for You.

I coupon, al costo di € 20 (€ 5 per bambini dai 3 ai 12 anni), possono essere acquistati anche in prevendita presso l'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Gussago e presso cantine, distillerie e macellerie aderenti all'iniziativa. Per informazioni: Ufficio Sviluppo Economico 030 2522919 int. 202/220