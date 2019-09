Ghedi: Street Food Festival

Dopo il successo dello scorso anno, Ghedi ospita per la seconda volta la carovana dei food truck migliori d'Italia.

Selezionate cucine su quattro ruote saranno presenti in piazza Roma per tre giorni consecutivi, dal 27 al 29 settembre. Le migliori proposte culinarie provenienti da tutta Italia, un trionfo di sapori e profumi. Non mancheranno concerti live e zona bambini.

L’evento è organizzato da Vitamina C, in collaborazione con l’associazione commercianti di Ghedi.