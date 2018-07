Ghedi: “Ricerchiamoci”, la grande festa che sostiene la lotta alla fibrosi cistica

Ghedi scende in campo contro la fibrosi cistica in occasione della 10^ edizione di «Ricerchiamoci», tradizionale festa che da giovedì 12 fino a domenica 15 luglio, avrà luogo al centro sportivo di Ghedi (ingresso via Fratelli Cervi) e il cui ricavato sarà devoluto alla LIFC Emilia, Lega Italiana Fibrosi Cistica di cui fanno parte molti associati bresciani, a fianco dei pazienti e delle loro famiglie.



Sono un gruppo di volontari decisamente attivi, quelli che ormai da dieci anni organizzano a scopo benefico la grande festa di luglio “Ricerchiamoci”, sul campo sportivo a Ghedi. Ogni anno il gruppo si accresce di nuovi volontari, è quell’Italia solidale, energica, festosa che mette a disposizione il proprio impegno, la propria vivacità a favore della Comunità, in modo spontaneo, gratuito e disinteressato.



“Ricerchiamoci”, è una manifestazione dove la musica si mescola al ballo, alla gastronomia e al divertimento! Alla festa, ad ingresso gratuito, si potranno trovare stand gastronomici al coperto, bar, ristorante, pizzeria, stand informativo e ruota a premi. Per i più piccoli sarà allestito, il divertente e sempre apprezzato scivolo gonfiabile. Musica dal vivo allieterà tutte le serate.

Nella serata di venerdì 13 luglio saranno ospiti alcuni medici del Centro di cura FC di Parma, la LIFC Emilia (vedete voi se scrivere il nome di Palmina o di chi verrà), l'associazione AIDO, l'Amministrazione di Ghedi e il Parroco di Ghedi.



Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia onlus è una delle associazioni di riferimento per i pazienti affetti da fibrosi cistica in area bresciana. Le sue attività sono rivolte alla lotta alla fibrosi cistica ed in particolare a migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti dalla malattia, indipendentemente dalla loro iscrizione all’associazione. La fibrosi cistica è una malattia genetica ereditaria, cronica ed evolutiva, al momento ancora senza possibilità di guarigione. In Italia si contano 200 nuovi casi all'anno.



Per info: ricerchiamoci.wixsite.com/2018

Ricerchiamoci: FB @ricerchiamocighedi

LIFC Emilia: 392 6704837

