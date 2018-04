Gavardo: Festa di San Giuseppe

Per passare una serata o una domenica diversa dal solito, a Sopraponte di Gavardo è in arrivo la Festa di San Giuseppe, in programma sabato 21 e domenica 22 aprile.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 21 aprile:

ore 19.30 apertura stand con pane e salamina, vino e caffè allietato da buona musica.

Domenica 22 aprile:

ore 11.00 S.Messa

ore 14.00 corsa campestre per bambini ed adulti

ore 15.00 premiazione con gadget per tutti i partecipanti!

ore 16.00 benedizione, musica del Corpo Bandistico 'Nestore Baronchelli' di Sopraponte, apertura stand con pane e salamine, vino e caffè allietato da buona musica.

ore 20.00 estrazione Lotteria:

_1° premio Carriola con alimenti

_2° premio Tablet

_3° premio Buono spesa 100 €

_4° premio Macchina caffè

_5° premio Buono benzina 80€

_6° premio Orologio

_7° premio Buono Amazon 50 €